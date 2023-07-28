Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровска, поддерживающие экологию, могут принять участие в акции по раздельному сбору мусора. Она пройдет 30 июля в районе речного вокзала.

Организаторы обещают принимать около 10 позиций отходов и восемь видов пластика, среди которых флаконы, банки, упаковка от мебели, «пупырка», пакеты, банки, крышки, ведра и многое другое. Прочитать весь перечень можно по ссылке.

Начнется акция в 11 часов и продлится до 13. У опоздавших, предупреждают волонтеры, принимать ничего не будут. Также они уточнили, что не нужно приносить с собой те позиции, которых нет в списке.

Кроме того, они анонсировали любимую многими акцию «Собака-обнимака». Во время нее можно будет пожертвовать что-нибудь для приюта «Ангел-хранитель»: крупы, сухие корма, консервы, чистые б/у пододеяльники, простыни, полотенца, покрывала, одеяла, одноразовые пеленки, ветеринарные препараты и многое другое, что может пригодиться собакам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.