Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 1:07

Депутаты Хабаровского края просят Юрия Трутнева ввести мораторий на запрет экспорта круглого леса

Хабаровские депутаты попросили временно отменить запрет на экспорт кругляка
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Лесопромышленная отрасль Хабаровского края потерпела убытки на сотни миллионов рублей в 2023 году

Лесопромышленная отрасль Хабаровского края потерпела убытки на сотни миллионов рублей в 2023 году

Фото: Олег Укладов

Лесопромышленная отрасль Хабаровского края потерпела убытки на сотни миллионов рублей в 2023 году. Региональный парламент намерен обратиться к дальневосточному полпреду Юрию Трутневу с просьбой поддержать предприятия лесной промышленности. Об этом сообщается на сайте Закдумы.

- Предлагается ввести временный мораторий на запрет экспорта кругляка, а также приостановить взимание вывозной таможенной пошлины (10 процентов) на пиломатериалы влажностью более 22 процентов, - говорится в сообщении.

Сказано, что подобная ситуация сложилась из-за запрета на экспорт круглого леса. Напомним, что он был введен 1 января 2022 года. Предприятия вложились в переработку и сложное оборудование, но после введения санкций компании столкнулись с производственным кризисом.

- При этом наша продукция не конкурентоспособна в западных регионах из-за высоких транспортных расходов. Также дальневосточные лесоперерабатывающие предприятия ограничены на внутреннем рынке - здесь более чем на 40 процентах экономического пространства страны проживает только 5,5 процента от численности населения, - добавили в краевом парламенте.

Мораторий на запрет экспорта кругляка, по мнению депутатов, поможет сохранить финансовую устойчивость предприятий лесопромышленной отрасли.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.