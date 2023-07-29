Депутаты Хабаровского края просят Юрия Трутнева ввести мораторий на запрет экспорта круглого леса

Лесопромышленная отрасль Хабаровского края потерпела убытки на сотни миллионов рублей в 2023 году Фото: Олег Укладов

Лесопромышленная отрасль Хабаровского края потерпела убытки на сотни миллионов рублей в 2023 году. Региональный парламент намерен обратиться к дальневосточному полпреду Юрию Трутневу с просьбой поддержать предприятия лесной промышленности. Об этом сообщается на сайте Закдумы.

- Предлагается ввести временный мораторий на запрет экспорта кругляка, а также приостановить взимание вывозной таможенной пошлины (10 процентов) на пиломатериалы влажностью более 22 процентов, - говорится в сообщении.

Сказано, что подобная ситуация сложилась из-за запрета на экспорт круглого леса. Напомним, что он был введен 1 января 2022 года. Предприятия вложились в переработку и сложное оборудование, но после введения санкций компании столкнулись с производственным кризисом.

- При этом наша продукция не конкурентоспособна в западных регионах из-за высоких транспортных расходов. Также дальневосточные лесоперерабатывающие предприятия ограничены на внутреннем рынке - здесь более чем на 40 процентах экономического пространства страны проживает только 5,5 процента от численности населения, - добавили в краевом парламенте.

Мораторий на запрет экспорта кругляка, по мнению депутатов, поможет сохранить финансовую устойчивость предприятий лесопромышленной отрасли.

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