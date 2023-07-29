В Хабаровском крае предложили ввести максимальные северные надбавки для приезжей молодежи

Надбавки предлагается платить без учета стажа проживания и работы Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Экономике Хабаровского края остро необходимы кадры, особенно молодые. Стимулировать молодежь оставаться или переезжать в регион планируется в том числе и финансово. Одна из мер - максимальные северные надбавки. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

Сейчас рассматривается возможность платить надбавки молодежи со стажем проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от пяти лет. Такие изменения, по мнению депутатов, помогут лишь молодым людям, которые уже живут на этих территориях. А условий для привлечения молодежи создано не будет.

- Одним из действенных способов привлечения молодежи предлагаем рассматривать выплату надбавок без учета стажа проживания [в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях]. Это станет одним из весомых стимулов для омоложения и привлечения высококвалифицированных кадров, - сказала Ольга Ушакова, председатель комитета по вопросам социальной политики парламента региона.

В конце 2022 года Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы платить максимальные «северные» молодежи с первого дня работы на территориях Крайнего Севере.

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