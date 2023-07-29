Жир, интоксикация и цирроз: жителям Хабаровского края рассказали о болезнях печени от алкоголя и наркотиков

С 24 по 30 июня проходит неделя профилактики заболеваний печени Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 по 30 июня в Хабаровском крае проходит неделя профилактики заболеваний печени. Цель - рассказать людям о причинах, которые приводят к поражению этого важнейшего органа. Цирроз, рак, гепатит - возникновение этих страшных заболеваний напрямую зависит от образа жизни человека.

ЖИР И ИНТОКСИКАЦИЯ

Непоправимый вред печени способны нанести алкоголь, наркотики и курение. Вредные привычки могут привести к полному разрушению органа и смерти человека. Спиртное приводит к алкогольной болезни печени. Это такой набор поражений, среди которых алкогольные стеатоз и гепатит, цирроз.

При алкогольном стеатозе в печени накапливается жир, что может привести к серьезным проблемам и вылиться в цирроз. На первой стадии симптомов почти нет. Проявляется стеатоз на второй и третьей, когда печень увеличена и в ее работе случился сбой. Основа лечения патологии - полный отказ от спиртного.

Что касается алкогольного гепатита, то он поражает ткани печени. Это логичный итог интоксикации органа спиртным. Заболевание развивается через пять-семь лет с начала постоянного потребления алкоголя. Тяжесть болезни зависит от качества напитков, доз и стажа.

НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ

- При своевременном диагностировании поражения и обращении к врачу болезнь можно вылечить. При отсутствии лечения недуг прогрессирует и переходит в цирроз, - рассказали в пресс-службе Краевой клинической психиатрической больницы.

Цирроз - финальная и самая страшная стадия поражения печени. На ткани появляются рубцы, структура органа меняется, что приводит к нарушениям функций вплоть до печеночной энцефалопатии. Цирроз необратим. Терапия в этом случае заключается в снижении активности и профилактике развития осложнений.

НАРКОТИКИ, КУРЕНИЕ, ПЕРЕЕДАНИЕ

Это тоже негативно влияет на печень. Токсины от наркотиков разрушают орган, что приводит к нарушению обмена веществ. Также наркотики способны вызвать воспаление почек. Никотин же сужает сосуды, из-за чего нарушается обмен между желчной и кровеносной системами. Исход - застой желчи и образование камней. Также у курильщиков есть риск заработать рак печени.

Сидячий образ жизни, переедание или непостоянное питание, обилие жирной еды - еще одни из основных причин нарушения функции печени. Вывод - здоровый образ жизни и полный отказ от вредных привычек помогут снизить вероятность и заболеваний органа.

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