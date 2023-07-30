Житель Хабаровского края занял третье место на чемпионате «Старательский фарт» Фото: @nosovlive_ru Фото: Социальные сети

В Магадане прошел ежегодный «Золотой фестиваль». Это событие ждали жители не только области, но и других регионов. В рамках фестиваля проходит чемпионат «Старательский фарт», в котором участвуют люди с многих уголков России. Чтобы победить, нужно намыть золотого песка больше, чем другие участники.

В 2023 году среди победителей чемпионата «Старательский фарт» - житель Хабаровского края. Павел Колосов из Советской Гавани намыл 3,7 грамма золотого песка. Он занял третье место и получил 300 тысяч рублей. Он уступил Виктору Шадрину из поселка Стекольный, который намыл 6,49 грамма золота и занял первое место, получив приз – миллион рублей. Второе место заняла Татьяна Симсоненко из Иркутской области с результатом 3,87 грамма. Она выиграла 700 тысяч рублей.

Победителей поздравил губернатор Магаданской области. Он отметил, что в 2023 году был установлен новый рекорд чемпионата.

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