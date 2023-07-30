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НовостиОбщество29 июля 2023 23:24

Житель Хабаровского края занял третье место на чемпионате «Старательский фарт»

Павел Колосов намыл ,7 грамма золотого песка на «Золотом фестивале 2023»
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровского края занял третье место на чемпионате «Старательский фарт» Фото: @nosovlive_ru

Житель Хабаровского края занял третье место на чемпионате «Старательский фарт» Фото: @nosovlive_ru

Фото: Социальные сети

В Магадане прошел ежегодный «Золотой фестиваль». Это событие ждали жители не только области, но и других регионов. В рамках фестиваля проходит чемпионат «Старательский фарт», в котором участвуют люди с многих уголков России. Чтобы победить, нужно намыть золотого песка больше, чем другие участники.

В 2023 году среди победителей чемпионата «Старательский фарт» - житель Хабаровского края. Павел Колосов из Советской Гавани намыл 3,7 грамма золотого песка. Он занял третье место и получил 300 тысяч рублей. Он уступил Виктору Шадрину из поселка Стекольный, который намыл 6,49 грамма золота и занял первое место, получив приз – миллион рублей. Второе место заняла Татьяна Симсоненко из Иркутской области с результатом 3,87 грамма. Она выиграла 700 тысяч рублей.

Победителей поздравил губернатор Магаданской области. Он отметил, что в 2023 году был установлен новый рекорд чемпионата.

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