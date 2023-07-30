В Хабаровском крае участник СВО передал в храм икону Божией Матери «Казанская» Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Участник СВО Валерий Демченко передал в дар писаную икону Божией Матери «Казанская» строящемуся храму в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Эльбане. Образ Богородицы написал представитель Союза художников России Владимир Евтушенко.

Валерий родился и вырос в Эльбане. Его с детства привлекали боевые искусства, поэтому он без сомнений пошел на службу в формирование спецназа и с первого раза сдал норматив на краповый берет. В зоне СВО 25-летний военнослужащий должен был провести полгода, но с окончанием срока остался еще на несколько месяцев, не желая покидать боевых товарищей.

- Идея написать икону для родного храма возникла сразу после возвращения с боевых действий. Перед отправлением на службу я передал своему товарищу святыню – землю с базилики, где проживало Святое Семейство. Эта святыня хранила его на протяжении всей службы. Валерий рассказывал, как один раз во время наступления рядом с ним падали артиллерийские снаряды, втыкались в землю и не взрывались. Это настоящее чудо! - рассказал друг участника СВО Василий.

Вернувшись из зоны СВО домой, Валерий сразу заказал икону Божией Матери «Казанская» и подарил в день ее памяти храму поселка Эльбан. Сейчас Валерий организовал военно-патриотический клуб единоборств и тренирует детей из малообеспеченных семей в родном поселке.

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