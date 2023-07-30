Проблемный ФАП открылся в Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры Фото: Прокуратура Хабаровского края

В селе Восход Хабаровского района с июля 2022 года строился фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Стоимость объекта – 67 миллионов рублей. Подрядчик отставал от графика, что создало угрозы срыва строка строительства. Поэтому ситуацию с возведением социально-значимого объекта взяла на контроль прокуратура.

- Прокуратура обеспечивала надзорное сопровождение на протяжении всего строительства, в том числе с выездами на стройплощадку. Подрядчику, руководителю КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» вносились представления, - рассказали в краевой прокуратуре.

Принятые меры реагирования позволили ввести ФАП в эксплуатацию вовремя. Теперь жители села смогут получать первичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы населенного пункта.

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