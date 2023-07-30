Дети массово слегли после детсада: вспышка ОКИ произошла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закрыли детский сад из-за вспышки острой кишечной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовое заражение острой кишечной инфекцией (ОКИ) зафиксировали в детсаду №6 в поселке Тырма. Среди заболевших – дети от одного до пяти лет. У них развилась рвота, жидкий стул и высокая температура.

Случай массового заболевания детей взял на контроль Роспотребнадзор. Сотрудники начали противоэпидемические и профилактические мероприятия в очаге ОКИ. Детсад закрыли до решения проблемы.

- При получении информации об инциденте Управлением начато расследование, сформирована бригада из специалистов территориального отдела Роспотребнадзора в Вехнебуреинском районе, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и КГБУЗ «Верхнебуреинская районная больница», которая направлена в поселок Тырма. За детьми установлено наблюдение, проводятся обходы, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Во время расследования обнаружилось сразу несколько нарушений, которые, вероятно, и привели к вспышке ОКИ. В детсаду отсутствовали утренние фильтры, были не вовремя изолированы первые заболевшие, уборка, дезинфекция помещений и инвентаря выполнялась с нарушениями. Кроме того, пробы на пищеблоке брали и хранили неправильно. И это далеко не весь список.

- В рамках расследования проведено обследование детей и персонала. Отобраны пробы биоматериала у детей и всех сотрудников учреждения, питьевой воды и пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований у заболевших детей и у одного сотрудника детсада выявлено РНК норовируса, - добавили в ведомстве.

Пока новых случаев заболевания не зарегистрировано. Состояние заболевших детей удовлетворительное, все они походят лечение в домашних условиях. За контактными детьми и сотрудниками детсада установлено медицинское наблюдение. Назначено проведение дезинфекции силами спецбригады. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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