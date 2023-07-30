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НовостиПроисшествия30 июля 2023 6:30

Оставил в смятой машине: водитель бросил раненого пассажира и сбежал после ДТП в Хабаровском крае

Водитель сбежал с места аварии, оставив раненого человека в Хабаровском крае
Александра ЯВИЩЕНКО
Водитель сбежал с места аварии, оставив раненого человека в Хабаровском крае

Водитель сбежал с места аварии, оставив раненого человека в Хабаровском крае

Ранним утром на трассе «Уссури» произошла авария в районе 54 километра дороги. Примерно в пять часов водитель «Тойоты-Пассо» потерял управление и съехал в кювет. Машина налетела на склон оврага и перевернулась.

Приехавшие к месту аварии полицейские и медики нашли в машине раненого человека. Оказалось, что это пассажир иномарки. При этом водителя нигде не было видно. Оказалось, что он сбежал, бросив раненого человека.

- 46-летний пассажир доставлен в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Судя по состоянию разбитой машины, водитель также мог получить травмы. Непонятно, как ему удалось сбежать, ведь до ближайшего населенного пункта идти пешком далеко.

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