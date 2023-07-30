Звали ее, но ответа не было: чем закончились поиски потерявшейся женщины в Хабаровском крае

Поиски пропавшей в лесу женщины завершились в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

Пожилая женщина с деменцией пропала в одном из сел района имени Лазо. Последний раз ее видели местные жители 28 июля около 11 часов. Предварительный поиск в селе не принес результатов, потому было решено передать информацию волонтерам ДПСО «Лига Спас». Они начали распространять ориентировку и это дало некоторые зацепки.

Стало известно, что в день пропажи вечером пенсионерку видели в соседнем селе. Информацию передали полиции, после чего волонтеры выехали к месту, указанному очевидцами.

- Было три возможные дороги, по которым могла двигаться потерявшаяся. Поэтому мы разделились на три группы и начали отрабатывать направления, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Часы поисков ничем не закончились .Волонтеры вернулись в штаб, где одна из групп вспомнила, что слышала в одном месте им показалось что-то похожее на бормотание. Они начали звать женщину, но ответа не было. Было решено вернуться к тому месту и еще раз осмотреть территорию.

Ночь была очень темной. Из-за этого рассмотреть хотя бы что-то в высоких зарослях травы было невозможно. Волонтеры включили сирену и звали женщину с помощью мегафона, но в ответ была только тишина. Громкоговоритель передали дочери пропавшей. Когда она начала звать маму, все услышали еле заметный короткий звук. Это позволило определить направление поисков. Волонтеры направились к источнику звука, который находился в лесу рядом с полем. Зайдя вглубь, они уже через несколько минут смогли отыскать женщину.

- Бабушка была обессилена, провела в лесу много часов, не принимала жизненно важные лекарства. Ребята вынесли ее на руках и передали врачам. Для нас всех это было чудом. Что группа обратила внимание на еле различимый звук, который сразу прекратился. Что обессиленная женщина откликалась только на звук голоса дочери и не реагировала на другие громкие звуки. Ведь не всегда нас в поиске сопровождают родные потерявшихся людей. Как передать наши чувства, когда на рассвете мы возвращались домой? Наверное, так ощущается счастье. Когда возвращаешься домой на рассвете, и тебя радуют птицы, деревья, рассвет и полное понимание, что сегодняшний день прожит не зря. Спасена еще одна жизнь! – поделились волонтеры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.