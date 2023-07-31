Хабаровск присоединился к акции «Дорогами Победы» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск присоединился к патриотической акции «Дорогами Победы». Краевая столица стала одним из городов, которые посетила делегация из Москвы. В ее состав вошли представители молодежных организаций, ветеранских объединений и волонтеров. Они рассказали о том, как идет работа по патриотическому воспитанию в других регионах.

- Книга памяти участников СВО» - одна из экспозиций в Хабаровском центре патриотического воспитания. В 2023 году специалисты начали собирать информацию о героях, чтобы рассказывать об их подвигах школьникам и студентам. Своим опытом в этой работе Хабаровск поделился с коллегами из Москвы, - рассказали в администрации города.

В рамках акции «Дорогами Победы» делегация из Москвы почтила память героев и возложила цветы к Вечному огню на площади Славы в Хабаровске.

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