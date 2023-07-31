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НовостиОбщество31 июля 2023 2:07

Идет на спад: в Хабаровском крае стало меньше лесных пожаров

Число лесных пожаров сократилось в Хабаровском крае
Александра ЯВИЩЕНКО
Число лесных пожаров сократилось в Хабаровском крае

Число лесных пожаров сократилось в Хабаровском крае

Фото: Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края

За минувшие выходные в регионе потушили 49 лесных пожаров. Их общая площадь составляла 90 тысяч гектаров. Ситуацию с природными возгораниями удалось взять под контроль, в том числе благодаря прошедшим дождям.

- Ситуация с пожарами постепенно улучшается. Сейчас в Хабаровском крае возгорания действуют в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Мы продолжаем наращивать силы и средства в борьбе с действующими очагами. Вчера направлено в работу 50 специалистов федерального резерва из Амурской области, - сказал замминистра - начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

К утру понедельника 353 специалиста тушат 47 пожаров. К работе привлекли 53 единицы техники и три воздушных судна. Угрозы населенным пунктам в регионе нет.

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