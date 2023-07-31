В Хабаровском крае август начнется с ливней и сильного ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало последнего месяца лета в регионе будет не радужным. Большую часть Хабаровского края накроет дождями, а местами – ливнями с сильным ветром. Сложней всего ситуация будет на севере. В Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко ожидаются ливни с ветром до 20 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 1 августа будет менее буйной, но очень жаркой. В городе пройдет кратковременный дождь, а ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +21…+23, а днем поднимется до +30 градусов.

На юге и в центральной части Хабаровского края погода 1 августа тоже будет дождливой. В основном в районах пройдут небольшие осадки с усилением ветра до 10-14 метров в секунду. Воздух разогреется до +30…+33 градусов.

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