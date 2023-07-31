Хрустящая волна: в Вяземском районе выбрали мистера Огурца

Мистера Огурца определили в Хабаровском крае Фото: администрация Вяземского района

В Вяземском районе прошел огуречный фестиваль. Мероприятие проходит уже шестой год и собирает творческие коллективы, умельцев декоративно-прикладного искусства и кулинарии. Обычно на празднике проходят три конкурса: здесь выбирают лучшие поделки из хрустящего овоща, лучшее блюдо и настоящего мистера Огурца. Во время этого соревнования команды показывают театрализованные постановки на «зеленую» тему.

В этом году главными гостями фестиваля стали солисты из села Светлогорье Приморского края.

В итоге лучшими в конкурсе «Мистер огурец» стала команда «Огуречный расколбас» из села Видное. На второе место попали две команды: «Веселый Хоровод» из Отрадного и «Веселые огурцы» из Садового. «Бронзу» получила команда «Кукумберс» из села Виноградовка.

Организатору фестиваля оказали материальную поддержку. Сумма превысила 235 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.