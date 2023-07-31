На вопросы жителей в прямом эфире ответил глава Верхнебуреинского района Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов в прямом эфире ответил на вопросы жителей. Трансляция прошла при поддержке Центра управления регионами Хабаровского края. Она прошла в официальных соцсетях администрации.

За первую половину лета Алексею Маслову поступило 310 вопросов. Основные касались благоустройства, дорог и ЖКХ. Например, жителей Нового Ургала интересует, что нужно сделать, чтобы в поселке заасфальтировали дорогу.

- Я знаю, о каком участке идет речь. С 2016 года его взяла на баланс администрация Новоургальского городского поселения. На следующий год мы уже спланировали работы по нему. Это было мое обещание и руководителям Дальневосточной железной дороги, потому что по этому участку, помимо дачников, ежедневно добирается на работу почти половина жителей Нового Ургала - работники железной дороги, - ответил Алексей Михайлович.

А жителей Чегдомына волнует состояние местного детского сада «Росинка». Они просят провести ремонт отмостки. Ее модернизация и правда есть в планах. Работы пообещали провести в следующем году. Включат в них также фасад и входную группу.

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