Лучшие площадки детсадов и школ выбрали в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска выбрала лучшее оформление дворов школ и детских садов города. Их украшали воспитанники вместе с педагогами. Они ухаживали за растениями, создавали тематические уголки, украшали беседки, лестницы и дорожки, а также придумывали сказочные маршруты. Теперь воспитанники точно будут чувствовать себя здесь, как во втором доме и наслаждаться занятиями.

Теперь во дворах красуются и мельницы с медвежатами и поросятами, и серебристые велосипеды, и божьи коровки.

В итоге первое место взяла школа №85, второе – лицей «РИТМ». Третье место разделили школы №№66 и 72. Среди детских садов тоже оказалось четыре победителя.

- В номинации «Дошкольные образовательные учреждения» золото завоевал детский сад №19, второе место поделили детские сады №26 и №140, третье место занял детский сад №7, - рассказали в администрации Хабаровска.

Среди учреждений дополнительного образования самым красивым стал детский эколого-биологический центр, второе место получил «Детско-юношеский центр «Восхождение», а третье - «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние».

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