Безвиз, туризм и поставки продуктов: Хабаровск расширяет международное сотрудничество

Делегация из Внутренней Монголии КНР прибыла в Хабаровск Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск приехала делегация из Внутренней Монголии КНР - города Хулун-Буир. Встреча с гостями состоялась в мэрии краевой столицы. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере туризма и сельского хозяйства, обсудили восстановление безвизового турпотока с КНР.

Город Хулун-Буир находится в автономном районе Внутренней Монголии КНР. Это единственный район на стыке Китая, России и Монголии. Пастбища на его территории известны как одни из лучших в мире. Сейчас здесь активно развиваются такие отрасли, как авиация, ледовый, снежный и культурный туризм, биотехнологии и цифровая экономика, сельскохозяйственная, животноводческая и лесоперерабатывающая промышленность.

- Хабаровск обладает уникальными туристическими ресурсами и большим потенциалом развития этой отрасли. Благодаря особой атмосфере, архитектуре, музеям, храмам и проводимым мероприятиям наш город - центр притяжения туристов. Надеюсь на тесное сотрудничество в этой сфере, - сказала глава управления международных связей Татьяна Иванова.

Замначальника канцелярии по иностранным делам Хулун-Буира Госпожа Хай Ла выразила уверенность в развитии дружественных отношений между городами.

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