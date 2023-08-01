Тотальное обновление: новые электростанции появляются в селах Хабаровского края

Модульную электростанцию установили в поселке Виданово Хабаровского края Фото: администрация Николаевского района

В Хабаровском крае продолжается модернизация дизельных электростанций (ДЭС), которые располагаются в деревянных постройках. Такие объекты имеют высокий процент износа. Старые станции в населенных пунктах заменяют новыми по поручению губернатора региона Михаила Дегтярева. Так, новая ДЭС появилась в поселке Виданово Николаевского района. Ее установили за счет краевой субсидии в 5,1 миллиона рублей.

Новая дизельная электростанция размещена в контейнере типа «Север». Она оснащена счетчиками электроэнергии, топлива и моточасов, системой пожаротушения. В составе ДЭС установлен операторский блок-модуль для обслуживающего персонала с системой тушения пожаров и автоматической сигнализацией.

- Всего в 2023 году планируется заменить пять ДЭС. Четыре из них уже работают. Одна оставшаяся в поселке Долми района имени Лазо будет введена в эксплуатацию до начала отопительного периода, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Отметим, что в 2021 и 2022 годах в крае введено в работу 13 модульных ДЭС. Благодаря этому около пяти тысяч человек было обеспечено качественным электроснабжением.

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