«Загадили» питомник: в Хабаровске нашли виновных в загрязнении охраняемой территории

Прокуратура закончила проверку по факту загрязнения питомника Шуранова в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Природоохранная прокуратура закончила проверку по информации о загрязнении питомника Шуранова буровыми водами. Природоохранной территорией сотрудники ведомства заинтересовались после того, как пользователи соцсетей пожаловались на ужасное состояние территории питомника. Результатами проверки поделились в городской мэрии.
- Как рассказали в ведомстве, ООО «Землеустройство ДВ» проводились работы с использованием буровой техники. Проливаемые в процессе бурения воды перемешивались с грунтом и стекали на территорию питомника, что привело к нарушению режима особо охраняемой природной территории, - прокомментировали в администрации Хабаровска.
По результатам проверки директору «Землеустройство ДВ» внесено представление. По результатам его рассмотрения все нарушения устранены. Организация очистила территорию, которая пострадала от буровых вод. Также руководителю назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. А один сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности.
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