Теплоход «Здоровье» посетит три района Хабаровского края в августе Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» продолжает работу в Хабаровском крае. В последний месяц лета он побывает в населенных пунктах трех районов. Публикуем полное расписание теплохода «Здоровье» на август 2023 года.

ТЕПЛОХОД «ЗДОРОВЬЕ», АВГУСТ 2023: УЛЬЧСКИЙ РАЙОН

В Ульчском районе теплоход «Здоровье» посетит девять населенных пунктов:

- 2 августа – село Тахта;

- 7-8 августа – поселок Тыр, села Белоглинка и Кальма;

- 9 августа – село Сусанино;

- 10 августа – село Богородское;

- 11 августа – село Савинское;

- 12-13 августа – село Булава;

- 14-15 августа – село Мариинское и поселок Мариинский Рейд.

ТЕПЛОХОД «ЗДОРОВЬЕ», АВГУСТ 2023: РАЙОН ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

В районе имени Полины Осипенко теплоход «Здоровье» пробудет всего два дня. 4 и 5 августа он посетит села Оглонги и Удинское, а также поселок Херпучи.

ТЕПЛОХОД «ЗДОРОВЬЕ», АВГУСТ 2023: КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Пройти медосмотр и поучить консультацию врачей жители Комсомольского района смогут с 18 по 24 число. За это время теплоход посетит семь населенных пунктов:

- 18 августа – села Новоильиновка и Черный Мыс;

- 19-20 августа – поселок Ягодный;

- 21 августа – село Нижнетамбовское;

- 22 августа – село Нижние Халбы;

- 23 августа – село Верхнетамбовское;

- 24 августа – село Бельго.

У жителей удаленных населенных пунктов будет возможность пройти ЭКГ, рентген грудной клетки, УЗИ и другие диагностические процедуры. Врачи будут давать консультации, а при необходимости выписывать направления на углубленное обследование в районные больницы.

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