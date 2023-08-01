Теплоход «Здоровье» посетит три района Хабаровского края в августе
Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края
Теплоход «Здоровье» продолжает работу в Хабаровском крае. В последний месяц лета он побывает в населенных пунктах трех районов. Публикуем полное расписание теплохода «Здоровье» на август 2023 года.
В Ульчском районе теплоход «Здоровье» посетит девять населенных пунктов:
- 2 августа – село Тахта;
- 7-8 августа – поселок Тыр, села Белоглинка и Кальма;
- 9 августа – село Сусанино;
- 10 августа – село Богородское;
- 11 августа – село Савинское;
- 12-13 августа – село Булава;
- 14-15 августа – село Мариинское и поселок Мариинский Рейд.
В районе имени Полины Осипенко теплоход «Здоровье» пробудет всего два дня. 4 и 5 августа он посетит села Оглонги и Удинское, а также поселок Херпучи.
Пройти медосмотр и поучить консультацию врачей жители Комсомольского района смогут с 18 по 24 число. За это время теплоход посетит семь населенных пунктов:
- 18 августа – села Новоильиновка и Черный Мыс;
- 19-20 августа – поселок Ягодный;
- 21 августа – село Нижнетамбовское;
- 22 августа – село Нижние Халбы;
- 23 августа – село Верхнетамбовское;
- 24 августа – село Бельго.
У жителей удаленных населенных пунктов будет возможность пройти ЭКГ, рентген грудной клетки, УЗИ и другие диагностические процедуры. Врачи будут давать консультации, а при необходимости выписывать направления на углубленное обследование в районные больницы.
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