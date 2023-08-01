До 120 километров в час по бездорожью: на полигоне оценили мощность хабаровских багги

Испытания багги «Ерофей» прошли в Хабаровске Фото: минпромторг Хабаровского края

Испытание вездеходов «Ерофей» прошло на полигоне Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). Тест-драйв состоялся после того, как в конструкцию багги внесли некоторые доработки. Проверку на прочность машине устроили трое пилотов с разным опытом и стилем вождения. Оценку получали несколько параметров: движение с полной перегрузкой, резкие спуски, крутые и повороты по размытому грунту. Во всех случаях результат оправдал ожидания.

- Вездеход показал себя достойно. Машина легкая, быстрая, с высокой проходимостью, простая в обслуживании. Ремонт можно провести даже в полевых условиях. Есть и то, что нужно доработать. Испытания показали, что двигателю нужна допзащита от грязи и грунта. В следующей модели это будет учтено, - прокомментировал замдиректора по производству Александр Лещенко.

Вездеходы, произведенные в Хабаровском крае, будут передавать в зону СВО. Уже передали восемь машин, еще 12 направят до конца года. В 2024-м планируется запустить серийное производство багги «Ерофей». Сейчас строится дополнительное производственное здание площадью полторы тысячи квадратных метров.

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