Довести до автоматизма: сотрудников скорой будут обучать на манекенах в Комсомольске

Симуляционный класс по оказанию первой помощи открылся в Комсомольске Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

На станции скорой помощи в Городе юности открылся симуляционный класс для отработки навыков по сердечно-легочной реанимации и использованию медоборудования. В нем установлено новое оборудование, среди которого редукторы ингалятора, дефибриллятор и ЭКГ. Уже скоро к обучению в новом классе приступят 37 врачей и 168 фельдшеров. Именно эти специалисты первыми осматривают пациентов и проводят реанимационные мероприятия по дороге в больницу.

- Мы планируем расширить возможности этого симуляционного класса. В городах России создаются центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Они развиваются и у нас в городе. Мы готовы к сотрудничеству с их руководителями. В планах проводить занятия по оказанию первой медицинской помощи с воспитанниками этих центров, - рассказала главврач станции скорой медицинской помощи Комсомольска Наталья Майкова.

Медики проходят подготовку в симуляционном классе в несколько этапов. Первый - теоретические уроки по сердечно-легочной реанимации. Второй этап - это практическая подготовка с отработкой навыков на манекенах. Для этого применяется дефибриллятор, ЭКГ, ИВЛ и другая аппаратура, которой оснащены машины скорой. В процесс обучения входит и решение разных клинических задач в зависимости от моделируемой ситуации. Особое внимание будет уделяться занятиям с фельдшерами-новичками, навыки которых должны быть отработаны до автоматизма.

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