Что мы пьем? Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Хабаровском крае

Роспотребнадзор подвел итоги контроля качества питьевой воды в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В краевом управлении Роспотребнадзора подытожили результаты проведенного контроля качества питьевой воды в первом полугодии. За шесть месяцев было проанализировано около 2,9 тысячи проб.

Выяснилось, что 10 процентов проб питьевой воды не соответствуют гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, а 3,5 процента - по микробиологическим показателям. Сотрудники управления провели пять плановых выездных проверок, в ходе которых осмотрели 18 водопроводов и две системы водоотведения.

- Было составлено 33 протокола, направлено 89 уведомлений о несоответствии качества питьевой воды ресурсоснабжающим организациям и органам местного самоуправления в 14 административных территориях из 19, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Управлением были поданы иски о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства в отношении организаций Хабаровского, Комсомольского, Солнечного и Амурского районов. Среди учреждений-нарушителей - МУП «Куканское», получившее сразу два иска, «Сосновка», «Осиновореченское», «Новатор», «Водоканал ХМР», администрация Комсомольского района (ООО «Шелтэк»), ООО «Исток», ООО «ЖКУ №2» и администрация Амурского района. Все дела были рассмотрены судами, требования управления поддержаны.

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