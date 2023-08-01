Сезон охоты стартовал в Магаданской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магаданской области с 1 августа начался сезон охоты. Кроме того, в регионе выросла территория общедоступных охотничьих угодий Тенькинского района.

Тем, кто хочет поохотиться, нужно получить разрешение. Его выдают в Магадане на Портовой, 8 в 430 кабинете. Специалисты работают с понедельника по четверг с 9:00 до 17:45, в пятницу рабочий день на 15 минут короче. Обед с 12:30 до 14:00, выходные дни, как и полагается, - суббота и воскресенье.

В этом году на Колыме разрешено охотиться по лимиту на бурого медведя, снежного барана, дикого северного оленя, лося и соболя. Практически все виды можно ловить уже сейчас. Сезон открыт в такие сроки:

- на бурого медведя осенний период открыт до 30 ноября, а весенний будет действовать с 25 апреля по 10 июня 2024;

- на снежного барана разрешено охотиться по 30 ноября 2023;

- волка можно ловить до конца марта 2024;

- на лося любого пола и возраста открывается охота с 15 сентября 2023 по 10 января 2024, на взрослых самцов во время гона - только в течение сентября.

- по 31 января 2024 можно поймать дикого северного оленя;

- на соболя, норку американскую, белку, росомаху, горностая охота стартует лишь с 15 октября 2023 и продлится по 29 февраля 2024;

- на зайца-беляка и лисицу - с 15 сентября 2023 по 29 февраля 2024;

- охотиться на водоплавающую и болотно-луговую дичь, к которой относятся гуси, утки и кулики, можно с 19 августа по 30 ноября. На боровую дичь (глухарь, куропатки, рябчики и др.) - с 1 сентября 2023 по 29 февраля 2024.

В этом периоде на Колыме установлены нормы на человека: болотно-луговая дичь - 10 особей за один день охоты, водоплавающая дичь (кроме гусей) - пять особей за день, гуси - 10 особей за весь период охоты, боровая дичь: рябчиков можно поймать максимум три в день, куропаток - пять, а вот каменного глухаря только 10 штук за всю охоту.

На охоту, помимо подкормки и оружия, нужно взять с собой охотничий билет, разрешение на хранение оружия, разрешение на охоту и дополнительно путевку-договор на оказание услуг, если вы решили пострелять на участке охотпользователя.

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