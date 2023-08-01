Наблюдателей на выборы начали готовить в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чуть больше месяца осталось до выборов в Хабаровском крае. В регионе начали готовить наблюдателей. К 10 сентября, когда состоится мероприятие, нужно обучить больше тысячи человек, которые будут работать в 160 избирательных кампаниях различного уровня. Самой крупной станут выборы мэра Хабаровска.

- На каждый участок мы предполагаем по два-три наблюдателя в эту избирательную кампанию. А на президентские выборы - до четырех наблюдателей на участок. Претендентов предлагали общественные объединения, трудовые коллективы. Все они старше 18 лет, имеют активную жизненную позицию. По мере их подготовки в Общественную палату будут подаваться пакеты документов для последующего направления каждого в участковую избирательную комиссию края, - рассказала председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко.

Вместе с общественниками на избирательных участках будут работать и наблюдатели от кандидатов и политических партий. Это поможет обеспечить более строгий контроль. Помогать людям будут и камеры видеонаблюдения.

Наблюдателей в регионе готовят в течение пяти лет. За это время тренеры подготовили больше трех тысяч человек. Общественное наблюдение - важный инструмент, который доказывает честность и легитимность избирательных кампаний. Эти люди непредвзяты, они не работают в чьих-либо интересах. Они не выявляют нарушения, а занимаются их профилактикой: если видят ошибки, то разъясняют их словами, без споров и конфликтов.

Обучиться придется и тем, кто проходил подготовку в прошлые годы: закон постоянно меняется.

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