Два автобуса изменят схему движения по Тихоокеанской в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске автобусы вновь меняют схему движения. По информации городской администрации, с девяти до 12 часов 2 августа маршруты №№ 21 и 81 будут ездить иначе. Причина банальна – ремонт перекрестка Тихоокеанской и Профессора Даниловского.

Если вы едете в центр города, то от конечной остановки «Северный микрорайон» автобусы будут двигаться по улицам Профессора Даниловского, Стрельникова, справа поворачивая на Тихоокеанскую, а потом по привычным хабаровчанам маршрутам.

А из центра, после остановки «Технический университет» автобусы будут ехать наоборот: по Тихоокеанской до Стрельникова, сворачивают на нее, а потом едут по Стрельникова, Профессора Даниловского до конечной «Северный микрорайон».

На это время пассажиров будут ждать на остановках «Кинотеатр «Хабаровск» и «Автодорожный техникум». К остановке «Улица профессора Даниловского» автобусы подъезжать не будут.

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