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НовостиПроисшествия1 августа 2023 9:55

Жители Магаданской области выслушали приговор за незаконную рыбалку

Магаданцы отработают на государство за вылов красной рыбы
Василина ИКОННИКОВА
Жители Магаданской области выслушали приговор за незаконную рыбалку

Жители Магаданской области выслушали приговор за незаконную рыбалку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме вынесли приговор троим мужчинам. Их признали виновными в незаконной рыбалке по предварительному сговору. Они нанесли особо крупный ущерб государству.

Два года назад товарищи отправились на водную охоту. Рыбачили на реке Тауй. Поймали горбушу, кету и кижуч – всего 25 рыбин. Они обошлись природе в 270 тысяч рублей.

- По иску прокуратуры суд взыскал с браконьеров сумму причиненного государству ущерба в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге каждый получил от пяти до шести месяцев ограничения свободы – в зависимости от роли в преступлении и участии в нем. Также им предстоит выполнить обязательные работы – всего 180 часов.

Приговор в законную силу пока не вступил. Это значит, что у товарищей еще есть время на его обжалование и даже шанс на смягчение.

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