Жители Магаданской области выслушали приговор за незаконную рыбалку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме вынесли приговор троим мужчинам. Их признали виновными в незаконной рыбалке по предварительному сговору. Они нанесли особо крупный ущерб государству.

Два года назад товарищи отправились на водную охоту. Рыбачили на реке Тауй. Поймали горбушу, кету и кижуч – всего 25 рыбин. Они обошлись природе в 270 тысяч рублей.

- По иску прокуратуры суд взыскал с браконьеров сумму причиненного государству ущерба в полном объеме, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

В итоге каждый получил от пяти до шести месяцев ограничения свободы – в зависимости от роли в преступлении и участии в нем. Также им предстоит выполнить обязательные работы – всего 180 часов.

Приговор в законную силу пока не вступил. Это значит, что у товарищей еще есть время на его обжалование и даже шанс на смягчение.

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