Лоб в лоб: «Тойота» и «Ниссан» столкнулись в Хабаровске

Житель Хабаровска стал виновником аварии с пострадавшим Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске 1 августа произошло лобовое столкновение. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали две иномарки. Из-за нарушения правил одним водителем в итоге пострадал другой.

Авария произошла на улице Краснореченской. Водитель Toyota Kluger ехал со стороны Флегонтова в сторону Калараша и выехал на встречную полосу.

- Там он совершил столкновение с автомобилем Nissan Pulsar, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Травмы в итоге получил водитель «Ниссана». О том, насколько сильно пострадал автолюбитель не сообщается, как и о причине нарушения правил его «коллегой»: было это алкогольное опьянение или просто потеря управлением, неизвестно.

Инспекторы ГИБДД снова напоминают о правилах дорожного движения. Они просят автомобилистов соблюдать их неукоснительно, ведь от этого зависит жизнь и здоровье их самих, их пассажиров и других людей.

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