День Воздушно-десантных войск празднуют в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 августа в Хабаровском крае и по всей России празднуют День воздушно-десантных войск (ВДВ). Представителей подразделения поздравляют сотрудники городской администрации, краевой власти и обычные жители региона. «КП» - Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.

ВДВ России имеют статус отдельного рода войск Вооруженных сил РФ. История российских ВДВ началась в конце 1920 годов. В апреле 1929 года у поселка Гарм (территория нынешней Республики Таджикистан) на нескольких самолетах была высажена группа красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд басмачей.

2 августа 1930 года на учении Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать днем рождения ВДВ.

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