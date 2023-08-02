Угроза безопасности: заброшку в Амурске оградят после вмешательства прокуратуры

Прокуратура внесла представление и.о. главы Амурска из-за заброшенного здания Фото: Прокуратура Хабаровского края

В пабликах Амурска поднялся ажиотаж вокруг заброшенной пятиэтажки на станции Мылки. Это стало причиной для организации проверки городской прокуратурой. Сотрудники побывали на заброшке и обнаружили ряд нарушений. Оказалось, что пробраться в опасное здание можно без каких-либо препятствий. Это несет угрозу жизни и здоровью жителей города, особенно детей.

- Приняты меры в связи с беспрепятственным доступом к заброшенному объекту. И. о. главы поселения внесено представление, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Правоохранители взяли на контроль фактическое устранение нарушений. Администрация города должна будет закрыть заброшенное здание, чтобы полностью ограничить доступ к нему посторонним.

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