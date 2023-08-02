Дожди отступят из Хабаровска 3 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Хабаровске 3 августа обещает быть прохладной, но без осадков. После серии дождливых дней жители города смогут отдохнуть от зонтиков и промокшей одежды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Северо-восточный ветер немного освежит воздух. Он будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от +16 до +18, а днем от +24 до +26 градусов.

В отличие от сухой погоды в Хабаровске, 3 августа пройдут дожди по всему краю. Южные, центральные и северные районы окажутся во власти циклона. Дожди, начиная от небольших осадков и заканчивая ливнями, пройдут по всей территории Хабаровского края, принеся с собой ощутимое похолодание.

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