Ограничение для грузовиков ввели на дороге в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае ограничили движение большегрузов по дороге Селихино - Снежный - Уктур. Речь идет об участке на 38 километре, а запрет распространяется только на грузовики, масса которых больше 13 тонн.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения, восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и безопасных условий движения общественного пассажирского транспорта введено временное ограничение в связи с аварийным состоянием мостового сооружения, - предупредили водителей фур в ГИБДД Хабаровского края.

Ограничение начало действовать в 14 часов 2 августа и будет действовать до тех пор, пока мост не отремонтируют. Пока предварительной информации о том, когда это случится, нет.

Водителей просят быть аккуратней и не забывать о запрете, выбирая для проезда альтернативные пути и заботясь о своей безопасности.

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