Шок и адская боль: водитель бетономешалки устроил страшное ДТП в Хабаровске

Бетономешалка сбила женщину и протаранила два автомобиля в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Бетономешалка отказалась слушаться водителя, который пытался остановить здоровенную махину, резко нажав на тормоз. Техника проскользила по мокрому асфальту и впечаталась в две припаркованные иномарки. Но оказалось, что пострадали не только авто. Прежде чем остановиться, многотонная машина протаранила 47-летнюю хабаровчанку.

- Авария произошла 2 августа в 18:30 в районе дома №83 на Салтыкова-Щедрина. Водитель бетономешалки разбил «Хонду-Аккорд» и «Сузуки», а также сбил пешехода, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Очевидцы на месте ДТП рассказывают, что женщина после наезда грузовика находилась в шоковом состоянии. По предварительной информации, у нее перелом бедренной кости и тяжелая травма головы. Но диагноз еще не подтвержден. Ее на скорой забрали в больницу, где ей проведут обследование и окажут помощь.

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