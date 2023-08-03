Порвали зал и вырвали победу: хабаровская команда КВН стала лучшей на фестивале «Голосящий КиВиН»

Команда КВН из Хабаровска победила на фестивале «Голосящий КиВиН» Фото: kvn.ru

Хабаровская команда высшей лиги КВН «Пал Палыч» вырвала победу у соперников на фестивале «Голосящий КиВиН». Дальневосточники смогли обойти 12 других команд из разных регионов России.

Завоевать любовь публики команде «Пал Палыч» удалось благодаря яркому и креативному выступлению. Юмористы вышли на сцену с песней-открывашкой, а после буквально разорвали зал шутками про Светлогорск, где 29-30 июля проходил фестиваль. Изюминкой номера стал звонок губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

- Весь фестиваль забирайте и приезжайте домой! - распорядился глава региона.

Сказано - сделано. Хабаровские юмористы вернулись с победой, забрав «Большого КиВиНа в золотом».

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