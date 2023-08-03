В Хабаровском крае нашли 57 тысяч рублей фальшивыми банкнотами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты краевого отделения Банка России отметили снижение числа обнаруженных поддельных купюр во втором квартале 2023 года. В сравнении с тем же периодом 2022-го их количество уменьшилось на треть. С апреля по конец июня в Хабаровском крае было обнаружено 13 фальшивок: 11 пятитысячных и две тысячные купюры.

- Несмотря на тенденцию снижения числа подделок, наши рекомендации остаются прежними: проверяйте банкноты до того, как они окажутся в вашем кошельке. Если есть малейшие сомнения, не берите такие деньги, - советует представитель отделения Банка России по Хабаровскому краю Татьяна Агеева.

Проверять банкноты нужно минимум по трем признакам: на ощупь, на просвет и изменяя угол зрения. Все знаки подлинности купюр можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте регулятора.

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