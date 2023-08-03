Шины, холодильники и диваны: чем забиты ливневки в Хабаровске

Ливневую канализацию прочищают в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице чисткой ливневок занимается спецбригада, созданная на базе МУП «Южное». Сотрудники обслуживают больше 100 километров сетей. Работы ведутся каждый день, а после дождей количество заявок только прибавляется.

Специалисты расчищают открытые лотки для сбора сточных вод и люки ливнеприемных колодцев. Особенно проблемные участки находятся на пересечении улиц Радищева и Павла Морозова, Ворошилова и Суворова, Флегонтова и Джамбула.

- На днях работы велись на Индустриальной, Уссурийском и Амурском бульварах, Трехгорной. Хочу заметить, что все ливневки в рабочем состоянии. И если бы не мусор, которым большинство из них забиты, вода бы уходила намного быстрее, - сказал прораб Игорь Мищенко.

Специалисты также рассказали о странных находках, которые им приходилось наблюдать в ливневках. В новых лотках на Радищева они уже находили старые покрышки, разобранные холодильники и диваны. Как все это попадает в систему стоков, остается только догадываться.

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