С молитвы начался автомобильный крестный ход в Хабаровском крае Фото: Хабаровская епархия

В Хабаровском крае начался автомобильный крестный ход. Он продлится четыре дня, и посвятили мероприятие юбилею открытия залива Императорская Гавань (сейчас это Советская Гавань) - с этой даты прошло уже 170 лет. Стартовал он вечером 2 августа. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе провели молебен об участниках молитвенного шествия. Его совершил организатор автопробега - иерей Андрей Дидур.

Организовано мероприятие по благословению Хабаровского и Приамурского митрополита Артемия. Мероприятие объединит верующих Хабаровской и Ванинской епархии.

- Во время нашего молитвенного шествия мы будем иметь все удобства, чего не скажешь о наших предках - русских землепроходцах и основателях этих земель. Их путь, их миссия были очень сложными, а километры, которые мы преодолеем на автомобилях, им давались с особым трудом, - сказал Андрей Дидур.

На протяжении всего автопробега в дороге будет совершаться молитва. Верующие по пути будут читать акафисты святым, а на остановках в городах и селах - совершать молебны.

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