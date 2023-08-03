Почти 20 детей лежат в больницах Хабаровского края с энтеровирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае растет заболеваемость энтеровирусом. Это сезонная обстановка, говорят в Роспотребнадзоре.

За прошлую неделю вирус заподозрили у 184 человек. Это на 16,4 процента больше многолетних средних значений.

- Все заболевшие - дети. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены среди детей до шести лет. В структуре заболеваемости организованные дети составили 60 процентов, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Заболевших обнаружили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также Хабаровском, Амурском, Николаевском районах и районе имени Полины Осипенко. Больше всего зараженных - в Хабаровске и Хабаровском районе. Там зафиксировано 88 процентов больных, это 162 человека.

Энтеровирусный менингит диагностировали у 12 детей. У остальных заболевание протекает в других формах. В больницах лежат 19 человек, остальные лечатся амбулаторно.

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