Мост через реку Бешеная закрыли в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае ремонтируют мост через реку Бешеная в Ульчском районе – это 199 километр дороги «Селихино - Николаевск-на-Амуре». Он частично разрушился после проезда по нему слишком тяжелого прицепа.

- В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы. Подрядчики производят замену продольных прогонов, после будут выполнены работы по устройству поперечных прогонов, деревянного настила и замене колесоотбойного бруса, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Пока идет ремонт, движение любого транспорта здесь ограничено. Легковушки и автомобили массой до 13 тонн ездить тут могут по времени: с 7:30 до 10:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 часов. Полностью закончить работы планируют 4 августа.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют звонить либо на 112, либо в диспетчерскую КГКУ «Хабаровскуправтодор» по телефону 8 (4212) 91-80-16.

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