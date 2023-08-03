Студенты из Сирии, Йемена и Ирака хотят изучать русский язык в Хабаровске Фото: ТОГУ

В хабаровском Тихоокеанском государственном университете прошла «Летняя школа». Это краткосрочная программа изучения русского языка. Ее прошли первые иностранцы. К слову, в вузе проходят не только летние школы по изучению языка, но и зимние. И специалисты считают их эффективными, ведь программа помогает продвигать российское образование.

- Они не только улучшают имидж вуза, но и повышают статус российской системы образования в целом, помогая привлекать иностранных абитуриентов на обучение в российские университеты, – рассказала руководитель проекта Ольга Порва.

Программа длилась всего день. В первой половине иностранные студенты изучали основы русского языка, а вторую посвятили знакомству с культурой и достопримечательностями страны. За все время обучения гости из Ирака, Иемена и Сирии посетили несколько экскурсий: по университету, по городу, зоосаду «Приамурский» и краевому музею. Они поделились, что хотели бы продолжить обучение и дальше.

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