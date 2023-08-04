Умер заслуженный деятель науки Хабаровского края Павел Минакир Фото: Правительство Хабаровского края

Павел Александрович Минакир ушел из жизни 3 августа в возрасте 75 лет. «КП» - Хабаровск» выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

Павел Минакир был выдающимся человеком. За годы работы он добился многих успехов, стал научным руководителем Института экономических исследований ДВО РАН, доктором экономических наук, академиком Российской академии наук, представителем президиума дальневосточного отделения РАН. И это только малая часть его достижений.

- Вместе нам довелось работать над новой редакцией Устава Хабаровского края в 2022 году. Благодаря участию Павла Александровича главный закон региона не просто приведен в соответствие с федеральным законодательством, но и наполнен нормами, которые отражают региональную специфику экономики и социальной сферы, защищают интересы наших граждан, - вспоминает первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Павел Минакир родился 2 декабря 1947 года в Симферополе. В 1980 и 1983 он был награжден почетным знаком ордена Андрея Первозванного, двумя серебряными медалями ВДНХ, в 1999 году - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2022 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского края».

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