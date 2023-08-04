Студенты из Хабаровска отправились на учебные сборы на строительство БАМа-2 Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Студенты Военного учебного центра при ДВГУПС из Хабаровска в составе строительных отрядов отправились на два объекта строительства БАМа-2. К будущим специалистам с напутственным словом обратились глава управления железнодорожных войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов, начальник Военного учебного центра полковник Кусанов, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и другие официальные лица.

Офицеры запаса, сержанты и солдаты на станциях Огорон и Тунгала пройдут стажировку, приобретя опыт и навыки по своим специальностям. Будущие железнодорожники будут осваивать строительство железных дорог, топогеодезические работы, укладку рельсошпальной решетки, познакомятся с вопросами, с которыми им придется столкнуться по окончании обучения.

Перед отправкой студенты были приведены к военной присяге. Церемония прошла на базе воинской части железнодорожных войск ВВО.

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