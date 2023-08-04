Это что вообще такое? Жители Магадана массово жалуются на тухлые яйца в магазинах

Магазины Магадана торгуют тухлыми яйцами Фото: Савченко Анастасия

В магаданских пабликах бурно обсуждают тему тухлых яиц в магазинах. Все началось с сообщения, где одна из подписчиц опубликовала фото сваренного яйца, белок которого был покрыт черными пятнами. Это вызвало всплеск негативных комментариев. Некоторые пользователи поддержали тему новыми фотографиями с протухшими яйцами.

- Сегодня сварили дукчинское яйцо. Это ужас, - пишет автор первого фото.

В комментариях люди начали возмущаться не только качеством яиц, но и отсутствием маркировки на них.

- В магазины поступает яйцо «Дукча» без маркировки. Просто стоит категория, на ящике наклейка «Дукча», очень интересно, что это за яйцо?

- Тоже такое вчера попалось одно с какой-то болячкой. Почему они не ставят дату на яйцах? Вот в чем вопрос. Должна же дата стоять.

- Есть яйцо с маркировкой «Дукча», а есть без маркировки. Звонили на птицефабрику, они не отрицают, что яйцо было без маркировки «Дукча».

- Попался весь десяток тухлый, «Дукча». И уже не первый раз. Брал в разных магазинах и на рынке. Я тех пор дукчинские яйца обхожу стороной, беру Новосибирск, Алтай, Иркутск.

- Это «свежие» яйца. Скажу как человек, когда-то там работавший. Вот этим яйцам, которые каждое утро по магазинам с фабрики развозят, уже месяц. Каждый день свежеснесенные яйца тарят по ящикам, увозят на склад, где кладовщик на стопке коробок пишет число. А отдают старые. Люди, наивно полагая, что они свежие, берут.

Судя по комментариям, проблема продажи тухлых яиц существует не первый день. Пользователи соцсетей призывают других с осторожностью выбирать продукт, обращая внимание на дату изготовления. Хотя, если судить по сообщениям, и это не всегда работает.

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