Все заболевшие - дети: в Хабаровском крае зарегистрирована вспышка энтеровирусной инфекции

12 детей заболели энтеровирусным менингитом в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе продолжает расти заболеваемость энтеровирусной инфекцией. Специалисты связывают это с сезонным фактором. За прошлую неделю зарегистрировано 184 пациента с подозрением на энтеровирус. Это на 16,4 процента больше, чем в среднем за тот же период в прошлые годы.

- Все заболевшие - дети. Особенно часто болезнь диагностируют у ребят до шести лет. Случаи энтеровирусной инфекции зарегистрированы в Хабаровске, Комсомольске, в Хабаровском, Амурском, Николаевском и районе имени Полины Осипенко, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

88 процентов или 162 пациента - жители краевой столицы и Хабаровского района. У 12 детей диагностирован энтеровирусный менингит. В остальных случаях болезнь протекает в виде энтеровирусной экзантемы, герпетической ангины и в других формах. Госпитализировано 19 человек, а остальные проходят лечение на дому.

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