Не дотянул до тройки: хабаровский ясень Арсеньева занял четвертое место в национальном конкурсе

Хабаровский ясень Арсеньева не добрал 2800 голосов до победного места в конкурсе Фото: Администрация Хабаровска

Подведены итоги национального конкурса «Российское дерево года 2023». От Хабаровска в нем участвовал ясень Арсеньева, высаженный в 1911 году лично Владимиром Арсеньевым в честь приезда на Дальний Восток его брата. Дерево находится на пересечении Муравьева-Амурского и Шеронова. В 2014 году ему был присвоен статус памятника живой природы всероссийского значения.

Ясень Арсеньева не добрал совсем немного голосов, чтобы войти в тройку победителей конкурса. Из 69 участников он занял четвертое место, набрав чуть больше шести тысяч голосов. Чтобы обогнать ближайшего конкурента, нужно было собрать еще 2,8 тысячи.

Победителями конкурса стали 372-летний дуб Чувашской Республики «Старейшина чувашских дубов» (первое место, 21 тысяча голосов), «Панский дуб» из Белгородской области (второе место, 14 тысяч голосов) и дуб «Елагиноостровский хранитель» из Санкт-Петербурга (третье место, 8,8 тысячи голосов).

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