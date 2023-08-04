Работу на каникулах нашли 150 подростков в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане летом работу нашли 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Их трудоустраивали по программе «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма». Подобрать вакансии им помогли специалисты Центра занятости и управления по делам молодежи. Приоритет отдавали детям мобилизованных и тем, кто оказался в трудной ситуации: без попечения родителей, из неполных или малообеспеченных семей, с ОВЗ.

- Полученная ребятами практика не только позволяет им заработать, но и дает хороший опыт, который пригодится в будущем, а также новых друзей и интересные знакомства со специалистами из разных сфер, - отметили в управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города.

В июне работу нашли 73 подростка, в июле - 74. В августе трудиться пошли три ребенка. Они были курьерами, делопроизводителями, документоводами, подсобными рабочими. Рабочий день составлял от двух до четырех часов. Главное, чтобы вакансия не несла вред здоровью и не требовала специального образования.

Ребят устраивали на работу по трудовому кодексу. В каждом учреждении у них был наставник, который помогал, следил за объемом работ и составлял табель.

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