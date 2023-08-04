Инфраструктура появится в новых районах Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в новых районах появится социальная инфраструктура. Жилые комплексы будут возводить сразу с ней. Такая практика уже применяется в микрорайоне Строитель. В апреле здесь открылась детская поликлиника, а сейчас строится школа на 1 100 мест.

Площадь медицинского учреждения превышает девять тысяч квадратных метров. Здесь теперь можно разместить те отделения, которых раньше не было: рентген, неотложку, дневной стационар. Появились новые бытовки для персонала и колясочная для посетителей. В кабинетах врачей установили новое оборудование.

- В коллектив поликлиники пришли новые специалисты медицинского и не медицинского профиля. Сейчас численность персонала – 111 человек, в том числе 65 врачей. Нам удается избегать больших очередей, сейчас родителям с детьми проще попасть и к узким специалистам, для их работы у нас выделен целый этаж – медицинская помощь стала доступнее, – рассказала и. о. главного врача детской городской поликлиники № 17 Елена Солопенко.

Сейчас к поликлинике прикреплено около 22 тысяч ребят. Построили ее по просьбе местных жителей на деньги федеральной программы.

В целом в микрорайоне уже построили пять многоквартирных домов общей площадью 53 тысячи квадратных метра. Сейчас возводят еще два дома.

Окончания работ ждет семья Панковых, которые стали в этом районе участниками долевого строительства. Выбрали они место по наличию инфраструктуры.

А новая школа откроет свои двери в сентябре следующего года. Учиться здесь ребята будут в первую смену. Ее общая площадь – 32 тысячи квадратных метра. На территории появится гимнастический городок, площадки для игры в волейбол и баскетбол и спортивная площадка с разделением на средние, младшие и старшие классы. Первый этап работ уже завершен.

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