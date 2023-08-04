Жители Хабаровска могут отдать лишний урожай животным
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителям краевой столицы предлагают принять участие в доброй акции для животных. Они могут отдать лишний урожай в зоосад «Приамурский» на корм питомцам.
Многим ведь знакома ситуация, когда выросло слишком много кабачков или огурцов, а со всеми родственниками уже поделились? Их можно отдать животным во время акции «Добрый урожай».
- Мы рады принять в дар для животных следующие продукты: тыкву, кабачки, морковь, капусту, яблоки, кукурузу, орехи лесные, картофель молодой, свеклу, репу, - рассказала заведующая отделом развития эколого-просветительской деятельности и внешних коммуникаций зоосада Елена Шевченко.
Акция стартует 5 августа и продлится аж до 15 октября, так что времени на доброе дело у хабаровчан достаточно. Продукты можно оставить у ворот зоосада. Руководство просит также приложить свои контакты. Благодаря им самых активных хабаровчан отметят памятными подарками.
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