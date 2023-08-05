В Магаданской области повысят зарплату бюджетникам на 5,4 и 5,5 процента

Первое повышение зарплат намечено на лето, второе - на зиму
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зарплата сотрудников бюджетной сферы Магаданской области вырастет дважды в 2023 году. Первое повышение намечено на лето, второе - на зиму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Сергей носов.
- Подписал распоряжение о поэтапном повышении зарплаты на 5,4 процента с 1 августа и 5,5 процента с 1 декабря для работников бюджетной сферы Магаданской области, - написал глава региона.
Документ был подписан на заседании колымского правительства 4 августа.
В июле Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников. Президент отметил, что это поможет избежать «перетекания» кадров и исключить уход работников из бюджетной сферы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru