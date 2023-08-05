Спасатели ищут мужчину, утонувшего у яхт-клуба в Комсомольске 3 августа

За сутки водолазы сделали шесть спусков, обследовали 1000 квадратных метров речного дна Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре продолжается операция по поиску утонувшего 35-летнего мужчины. Он купался в районе яхт-клуба 3 августа и погиб. Спустя почти три дня тело так и не найдено.

В день трагедии спасатели провели наземный осмотр акватории Амура. 4 августа по запросу правоохранительных органов к поискам подключились водолазы из Комсомольска. За сутки они сделали шесть спусков, обследовали 1000 квадратных метров речного дна.

- Из-за сильного подводного течения работа водолазов приостановлена. Сегодня (5 августа - прим. ред.) продолжатся поиски наземным способом и осмотром акватории на плавсредствах, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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