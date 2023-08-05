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НовостиПроисшествия5 августа 2023 6:05

Спасатели ищут мужчину, утонувшего у яхт-клуба в Комсомольске 3 августа

В Комсомольске третий день ведутся поиски утонувшего человека
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
За сутки водолазы сделали шесть спусков, обследовали 1000 квадратных метров речного дна

За сутки водолазы сделали шесть спусков, обследовали 1000 квадратных метров речного дна

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре продолжается операция по поиску утонувшего 35-летнего мужчины. Он купался в районе яхт-клуба 3 августа и погиб. Спустя почти три дня тело так и не найдено.

В день трагедии спасатели провели наземный осмотр акватории Амура. 4 августа по запросу правоохранительных органов к поискам подключились водолазы из Комсомольска. За сутки они сделали шесть спусков, обследовали 1000 квадратных метров речного дна.

- Из-за сильного подводного течения работа водолазов приостановлена. Сегодня (5 августа - прим. ред.) продолжатся поиски наземным способом и осмотром акватории на плавсредствах, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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